القومي: رد المقاومة أظهر قدرتها الكبيرة في التخطيط والتنفيذ

اشاد ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ بـ "العملية النوعية التي نفذتها ​المقاومة​ ردا على العدو الصهيوني"، مؤكدا بأن "هذه العملية وضعت كيان العدو في مأزق حقيقي و اعادت فرض قواعد الاشتباك بذات الشروط التي وضعتها المقاومة بعد انتصارها في ​حرب تموز​ 200".

وشدد ​الحزب القومي​ على أن "المقاومة بكل قواها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي عدوان صهيوني وأنها على أتم الجهوزية للقيام بواجبها في الدفاع عن ​لبنان​ في إطار معادلة ​الجيش​ والشعب والمقاومة التي أكدت عليها المواقف الأخيرة للمسؤولين اللبنانيين والتي أكدت على حق لبنان واللبنانيين في الرد على غطرسة العدو واعتداءات".

ورأى القومي أن "رد المقاومة أظهر قدرتها الكبيرة في التخطيط والتنفيذ، كما اكد على إرادة مصممة لترجمة الوعد الصادق على أرض الواقع".



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