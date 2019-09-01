الحص: لقد ولى زمن الخذلان وليعلم القاصي والداني أن لبنان ليس لقمة سائغة

أشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سليم الحص​ الى أنه "عجبا لمنطق يجيز الاعتداء السافر من كيان مجرم غاصب على بلد آمن وينهى عن حق أبنائه في الدفاع عن النفس، وعجبا لمنطق يغض النظر عن انتهاك حرمة الجو والبر والبحر وكل القرارات الدولية ويستشيط استنكارا وقلقا عندما ينتفض المعتدى عليه ويرد ذودا عن حرماته".

وفي تصريح له، أوضح الحص أنه "لقد ولى زمن الخذلان وليعلم القاصي والداني أن ​لبنان​ ليس لقمة سائغة بل صخرة عصية على كل معتد صلبة بعزم اللبنانيين ووحدتهم".

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