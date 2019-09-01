حسن مراد : أتى الرد الصادق ليثبت مرة جديدة ان قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته

اشار الوزير ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "الحياة وقفة عز فقط ولأن ​المقاومة​ حق مشروع في مواجهة المحتل ولأن قوة المقاومة تعزز قوة ​الجيش​ ومنعة الشعب، أتى الرد الصادق ليثبت مرة جديدة ان قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته"، مضيفا :"كلنا مقاومة".



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