نعيم قاسم: حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك

اشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن "المقاومة تحرر وتحمي واسرائيل حاولت تعويض هزيمتها في العام 2000 بحرب تموز ولكنها هزمت مجددا ولم تتكمن من اعادة احتلالها للبنان"، مؤكدا ان "اسرائيل منذ العام 2006 حائرة وتفكر بكيفية الفوز علينا من دون حرب وكيف تراكم انجازاتها لعمليات امنية محدودة ولكن المقاومة ارغمت اسرائيل على قواعد اشتباك مما ادى الى ردعها".
وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي في بيروت لفت قاسم الى ان "المقاومة التزمت بالرد على اي اعتداء اسرائيلي واسرائيل ارادت تغيير قواعد الاشتباك من خلال العدوان الذي حصل في سوريا ومن خلال القيام بعملية امنية في الضاحية دون بصمات ولكنهم انشكفوا بالجرم المشهود وعليهم ان يدفعوا الثمن"، مشددا على ان "حزب الله يريد المحافظة على الردع وقواعد الاشتباك لمنع ما هو اخطر".
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