الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم “ديربي” لندن بين آرسنال وتوتنهام

انتهت مباراة “ديربي” لندن، بين فريقي آرسنال وضيفه توتنهام، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، وذلك لحساب مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح الضيوف في إنهاء الشوط الأول من المواجهة، التي جرت أطوارها على ملعب “الإمارات”، متقدمين بهدفين مقابل هدف واحد، أحرز الأول لتوتنهام الدنماركي كريستيان إيريكسن في الدقيقة العاشرة، ثم ضاعف زميله هاري كين الحصة بهدف ثان عند الدقيقة 40، في حين قلص الفرنسي ألكسندر لاكازيت الفارق لزملائه في الوقت البديل.

ورمى آرسنال في الجولة الثانية، بكامل ثقله على دفاع توتنهام، من أجل إدراك التعادل، ليتأتى له ذلك في الدقيقة 71، بواسطة مهاجمه الغابوني، بيير أوباميانغ، لتنتهي المباراة بلا غالب ولا مغلوب.