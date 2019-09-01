ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في تكساس

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار الذي شهدته مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأميركية، امس السبت، إلى 7 أشخاص. وذلك وفقا لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية. وقالت الشرطة في وقت سابق إن خمسة أشخاص من بينهم المسلح قتلوا في إطلاق النار العشوائي الذي بدأ على طريق سريع وانتهى بمحاصرة ضباط الشرطة للمسلح في ساحة لانتظار السيارات بمجمع سينما في مدينة أوديسا. وفي مواجهة بدأت بإيقافه على طريق سريع، وانتهت بمقتله على يد الشرطة، قتل رجل أبيض في العقد الثالث من العمر 4 أشخاص، وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأميركية، السبت.



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