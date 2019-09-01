المنافذ تعلن ضبط تسع شاحنات مخالفة في منفذ أم قصر

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط تسع شاحنات مخالفة في منفذ أم قصر. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تنفيذ واجب مشترك من قبل هيأة النزاهة / دائرة التحقيقات ومديرية تحقيق البصرة وضابط البحث والتحري في هيئة المنافذ واستنادٱ الى قرار قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تم خلاله ضبط تسع شاحنات محملة بمواد غذائية متنوعة داخل الحرم الكمركي في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة".



وأضافت انه "تمت عملية الضبط لمخالفة البضاعة الضوابط والتعليمات لعدم توفر شهادات المطابقة والمنشأ والفاتورة الخاصة بها"، مبينة أنه "تم إيداع ما تم ضبطه لدى مسؤول محطة رصيف (20)وفق محضر ضبط مشترك من لجنة الكشف".

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