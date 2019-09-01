انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر في الموصل

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الاحد، بأن قوة امنية انقذت كانت تحاول الانتحار برمي نفسها من جسر في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر من الشرطة المحلية انقذوا فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما حاولت رمي نفسها من اعلى جسر العتيق في الموصل بدافع الانتحار".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة تم تسليمها الى ذويها".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة تم تسليمها الى ذويها".
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