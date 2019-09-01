اخبار العالم

انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر في الموصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الاحد، بأن قوة امنية انقذت كانت تحاول الانتحار برمي نفسها من جسر في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر من الشرطة المحلية انقذوا فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما حاولت رمي نفسها من اعلى جسر العتيق في الموصل بدافع الانتحار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفتاة تم تسليمها الى ذويها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من جسر في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا