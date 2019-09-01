اعلنت قيادة شرطة النجف، الاحد، عن اعتقال أب قتل اثنين من اطفاله في المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد شرطة شرطة النجف العميد فائق فليح حسن اشرف بنفسه على عملية إلقاء القبض والتحقيق مع اب قتل أطفاله البالغ عمرهم الأول ٦ شهور واخر عمره سنتين".
ونقل البيان عن قائد الشرطة قوله، "سنلاحق بقوة القانون كل من يعتدي على الطفولة لان الاعتداء عليها اعتداء على الإنسانية والبراءة".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أب قتل اثنين من اطفاله في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.