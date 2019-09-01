اعتقال أب قتل اثنين من اطفاله في النجف

اعلنت قيادة شرطة النجف، الاحد، عن اعتقال أب قتل اثنين من اطفاله في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قائد شرطة شرطة النجف العميد فائق فليح حسن اشرف بنفسه على عملية إلقاء القبض والتحقيق مع اب قتل أطفاله البالغ عمرهم الأول ٦ شهور واخر عمره سنتين".

ونقل البيان عن قائد الشرطة قوله، "سنلاحق بقوة القانون كل من يعتدي على الطفولة لان الاعتداء عليها اعتداء على الإنسانية والبراءة".