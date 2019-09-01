قمة ارسنال وتوتنهام تنتهي بالتعادل الايجابي

2019-09-01 | 19:27
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انتهى ديربي شمال لندن بين آرسنال وضيفه توتنهام، بتعادل الفريقين 2-2 مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، في ختام الجولة الرابعة.
وارتقى رصيد آرسنال بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف وراء كريستال بالاس وأمام إيفرتون ووست هام يونايتد، فيما رفع توتنهام رصيده إلى 5 نقاط، في المركز التاسع.
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