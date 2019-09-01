يمنيون ينددون بأجندة "الإخوان": تحرير المحرر عبث

ندد متظاهرون يمنيون في مسيرة حاشدة جابت مدينة التربة بمحافظة تعز، الأحد، بخوض حزب الإصلاح (ذراع تنظيم الإخوان الإرهابي في البلاد) معارك عبثية تستهدف تحرير المناطق المحررة وحرف المسار عن معركة دحر الانقلاب الحوثي.

ورفض المتظاهرون في المسيرة التي جابت شوارع التربة الاحتراب الداخلي، واعتبروا ذلك بمثابة وجه آخر من أوجه الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مكون أصيل لمواجهة المد الإيراني، وأنهم لن ينسوا دماء الشهداء والتضحيات على الأراضي اليمنية.





وتوافد الآلاف من أبناء مديريات الحجرية إلى المدينة الواقعة جنوب غرب تعز، بهتافات تشدد على استكمال معركة التحرير من مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وندد المتظاهرون بمحاولة زعزعة استقرار المناطق المحررة من قبل مليشيات موالية لحزب الإصلاح "الإخواني" ومحاولتها اجتياح ريف تعز.





وعبرت اللجنة المجتمعية المنظمة للمسيرة، بمديرية الشمايتين، عن استنكارها الشديد لمحاولات الاحتراب الداخلي بين مكونات الشرعية في تعز.

وطالبت اللجنة بالانسحاب الكامل للقوات التي تموضعت خارج مسرح عملياتها وعودتها إلى مواقعها السابقة لمنع تعميم الفوضى.





والأسبوع الماضي، أحبطت قوات الحزام الأمني اجتياحا مسلحا نفذته عناصر إخوانية على مدينة عدن، ضمن مخطط مشبوه يهدف لتسليم المناطق المحررة إلى تنظيم داعش الإرهابي.



