ذكرت محطة فوكس نيوز أن عدد قتلى إطلاق النار الذي شهدته منطقة في غرب ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت ارتفع إلى سبعة يوم الأحد بينما قالت الشرطة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.
وقالت الشرطة في وقت سابق إن خمسة أشخاص من بينهم المسلح قتلوا في إطلاق النار العشوائي الذي بدأ على طريق سريع وانتهى بمحاصرة ضباط الشرطة للمسلح في ساحة لانتظار السيارات بمجمع سينما في مدينة أوديسا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى سبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.