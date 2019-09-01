ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في ولاية تكساس الأمريكية إلى سبعة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشرطة تغلق جانبا من مسرح اطلاق النار في ولاية تكساس في صورة يوم الاحد

ذكرت محطة فوكس نيوز أن عدد قتلى إطلاق النار الذي شهدته منطقة في غرب ولاية تكساس الأمريكية يوم السبت ارتفع إلى سبعة يوم الأحد بينما قالت الشرطة إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن خمسة أشخاص من بينهم المسلح قتلوا في إطلاق النار العشوائي الذي بدأ على طريق سريع وانتهى بمحاصرة ضباط الشرطة للمسلح في ساحة لانتظار السيارات بمجمع سينما في مدينة أوديسا.