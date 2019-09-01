الان تتابع الإمارات: قلوبنا مع لبنان.. و”الحرب والسلام والاستقرار” يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 7 دقائق - 9:18 م, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصاعد الأحداث بين لبنان وإسرائيل. وكتب على تويتر: “قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والإستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول”.

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