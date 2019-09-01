الان تتابع الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق إطلاق النار على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 8:49 م, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنها “تتباع بقلق إطلاق النارعلى الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل”. ودعت الوزارة “الجميع إلى تحمل مسؤولية العودة السريعة للهدوء في لبنان”، موضحة أنها “تضاعف إتصالاتها في المنطقة تجنب التصعيد، وهي على اتصال دائم بجميع الفرقاء اللبنانيين”.

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