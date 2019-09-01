الجزائر.. قرب رفع التجميد عن أرصدة شركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سجنوا إثر “قضايا فساد”.

وأوضح وزير المالكية محمد لوكال أن “تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف (رجال أعمال مسجونين) سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في أقرب الآجال”.

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وقبل أيام، أعلنت النيابة العامة بالجزائر، تعيين مُسيرين إداريين لشركات تابعة لرجال أعمال مقربين من بوتفليقة حبسهم مؤقتا في إطار تحقيقات “فساد”.

وحسب بيان النيابة العامة فإن القرار جاء “سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات، وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير”.

وكشف وزير المالية في المقابلة أن رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات سيمكنها من “العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها كما سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور (رواتب العمال)”.

وجاء تعيين السلطات الجزائرية لمسيرين إداريين لشركات خاصة يوجد أصحابها في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية من طرف القضاء، وتعذر عليها متابعة أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.