الان تتابع الجامعة العربية تؤكد تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:08 م, 1 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: “نتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل”.

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