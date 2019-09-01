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الان تتابع الجامعة العربية تؤكد تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها والان مع التفاصيل
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أعلنت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع لبنان في مواجهة أي اعتداءات تتعرض لها.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: “نتابع بقلق وانزعاج تطورات تبادل إطلاق النار في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل”.
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