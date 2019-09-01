البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وأكدت وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم. ونشرت الوزارة الأرقام التالية لطلب المساعدة: سفارة مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية: Advertisements 0096265664148 00962791554000 وزارة الخارجية (مكتب المتابعة) - ٢٤ ساعة-: 0097317227555 Advertisements

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