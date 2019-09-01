ضاحي خلفان يوجه رسالة شديدة اللهجة لأعداء الإمارات

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 ضاحي خلفان كتب الخليج 365 - دبي الخليج 365 Advertisements توعد ضاحي خلفان بالتغريد المستمر على حسابه في موقع تويتر رغم من يبضغوه على حد قوله. وقال خلفان على حسابه:" سابقى جنديا وفيا لدولة الامارات في ساحة تويتر...رغم الرغبة الشديدة لمن يبغضونني ويتمنون مغادرتي..من تويتر... وأضاف:" سأضل مغردا بقصيد ..وصور...وما شابه ذلك..لكن قسما اذا شنت الحملات على وطني تسئ له او لرموزه...لأخرج لكم من جديد بشئ يعيدكم الى جحوركم مرغمين. Advertisements

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