الجيش الإسرائيلي: رددنا بـ 100 قذيفة ولا إصابات في عملية حزب الله

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نفى الجيش الإسرائيلي وجود إصابات جراء العملية التي نفذها حزب الله اللبناني.



وأكد، في بيان له، أنه أطلق أكثر من 100 قذيفة على منطقة إطلاق النار.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بالإبقاء على حال الجهوزية نظرا لتطور الأوضاع.

وأكد أن رئيس الأركان عقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش وأوعز بمواصلة الحفاظ على حالة جاهزية وتحسينها نظرًا للأحداث. وأكد: نحن مستعدون لكل الاحتمالات.