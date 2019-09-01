عاجل: بيان للجيش اللبناني.. 40 قذيفة اسرائيلية على جنوب لبنان

أكد الجيش اللبناني أن اكثر من اربعين قذيفة اسرائيلية سقطت في بلدات مارون الرأس وعيترون ويارون في جنوب لبنان.



وذكر الجيش اللبناني في في بيان له أن القصف مستمر على الجنوب اللبناني.

وبحسب الجيش فإن الحرائق في قرى جنوبيه ما تزال مشتعله جراء القصف الاسرائيلي.

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