عاجل.. إسرائيل توجه بفتح الملاجئ في مناطق حدودية مع لبنان

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات وجهت السلطات الإسرائيلية بفتح الملاجئ في مناطق حدودية مع لبنان بعد التصعيد العسكري مع حزب الله.

وقالت مصادر إعلامية إن إسرائيل وجهت بفتح الملاجئ في كريات شمونة ونهاريا ومناطق أخرى. Advertisements عسكريا، أفادت المصادر بأن تحليق المقاتلات الإسرائيلية مستمر في أجواء لبنان. وكان الجيش اللبناني أكد سقوط 40 قذيفة إسرائيلية على مناطق حدودية. ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على استهداف حزب الله لناقلة جند ومقتل وإصابة عدد من الجنود. إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل مشاورات أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ورؤساء الأجهزة الأمنية. Advertisements

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