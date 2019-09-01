عاجل.. الحريري يطلب من أمريكا وفرنسا التدخل لوقف التصعيد في جنوب لبنان

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الأحد 1 سبتمبر 2019
سعد الحريري
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أجرى رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اتصالا بوزيري خارجية أمريكا وفرنسا بعد التطورات العسكرية على الحدودي اللبنانية ـ الإسرائيلية.
وطلب الحريري، من الوزيرين، ومن المجتمع الدولي، التدخل لوقف التصعيد.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه لمقر العمليات في وزارة الأمن بتل أبيب.
وقال نتنياهو، إن لبنان سيدفع ثم هجوم حزب الله على ناقلة جند إسرائيلية.
وأسفر هجوم حزب الله، اليوم، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.
وردا على الهجوم، شنت إسرائيل قصف جويا مكثفا على منطقي مارون الراس ويارون على الحدودية.
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