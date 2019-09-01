نتنياهو يتجه لمقر العمليات في وزارة الأمن بتل أبيب بعد هجوم حزب الله

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه لمقر العمليات في وزارة الأمن بتل أبيب.

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وقال نتنياهو، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، إن لبنان سيدفع ثم هجوم حزب الله على ناقلة جند إسرائيلية.

وأسفر هجوم حزب الله، اليوم، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

وردا على الهجوم، شنت إسرائيل قصف جويا مكثفا على منطقي مارون الراس ويارون على الحدودية.