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طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مارون الراس اللبنانية

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مارون الراس اللبنانية

كتب

الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مارون الراس اللبنانية.

وذكرت المصادر أن التحليق تزامن مع استهداف إسرائيل للمنطقة بأكثر من ثلاثين قذيفة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي ردا على مصدر إطلاق النار.

وأعلن حزب الله استهدافه آلية عسكرية على الشريط الحدودي مع لبنان.

ووفق المصادر، فإن تبادل القصف على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

 

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