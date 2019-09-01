طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق مارون الراس اللبنانية

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات قالت مصادر إعلامية إن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء مارون الراس اللبنانية.

وذكرت المصادر أن التحليق تزامن مع استهداف إسرائيل للمنطقة بأكثر من ثلاثين قذيفة. Advertisements وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي ردا على مصدر إطلاق النار. وأعلن حزب الله استهدافه آلية عسكرية على الشريط الحدودي مع لبنان. ووفق المصادر، فإن تبادل القصف على الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. Advertisements

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