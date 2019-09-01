ميشال عون: السلطنة العثمانية كانت دولة ارهابية

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس السبت، الدولة العثمانية متهماً إياها "بإرهاب الدولة ضد اللبنانيين خلال الحرب العالمية الأولى".
وجاء حديث عون في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في توتير، في الاحتفال بذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير الذي يصادف 1 سبتمبر (أيلول)، وفق ما أورد موقع "جونبية" اللبناني، اليوم الأحد.
وقال عون أن "كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعنف، والقتل، وإذكاء الفتن الطائفية، وأن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خاصةً خلال الحرب العالمية الاولى، أودى بمئات آلاف الضحايا ما بين المجاعة، والتجنيد، والسخرة".
وأضاف "مع انتهاء الحرب العالمية الأولى، وهزيمة العثمانيين ودخول لبنان تحت النفوذ الفرنسي، بدأت مرحلة جديدة من تاريخنا، وصلنا معها إلى لبنان الكبير في 1920، ثم الاستقلال".
وتابع قائلاً: "في خضم الأحداث والخضات التي عاشها وطننا في العقود الأخيرة، فإن إستذكار تاريخنا بكل ومضاته ومعاناته ضروري، لأن الشعوب التي تنسى تاريخها تكرر أخطاءها، وتهمّش دورها وتخاطر بمستقبلها".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.