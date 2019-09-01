"حزب الله" يعلن تدمير آلية إسرائيلية.. وتل أبيب تبدأ الرد

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلن "حزب الله" اللبناني، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وقتل وجرح من كان على متنها، وذلك بعد ساعات من استهداف القوات الإسرائيلية بقذائف مدفعية حارقة مزارع شبعا ومحيطها عند الحدود بين الدولتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية.



وأكد بيان للحزب، نقلته وسائل إعلام مقربه منه، "تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

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وعلى الفور بدأت المدفعية الإسرائيلية "بالرد على مصدر النيران"، مضيفاً: "استهداف موقع ومركبات عسكرية بعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان يوقع أضراراً".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المنتشرة في "الزاعورة" بسفوح الجولان السوري المحتل استهدفت بعدد من القذائف من عيار 155 ملم جبل الروس في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل حارقة على أحراش السنديان في مزرعة بسطرة الخاضعة لسيطرة الجانب اللبناني والخالية من التواجد السكني، ما أدى إلى اشتعال حريق، وسط محاولات أهالي بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا لإخماده، كما سقطت قنابل حارقة مماثلة على جبل الروس.

وأشارت إلى "إطلاق رشقات رشاشة ثقيلة عشوائية داخل مزارع شبعا المحتلة، ويتردد في قرى العرقوب دوي عدة انفجارات مصدرها الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء القطاع الشرقي".