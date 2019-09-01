الإمارات تحتضن أكبر تجمع لعلماء القياس في العالم

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الأحد 1 سبتمبر 2019

عبد الله عبد القادر المعيني

كتب متابعات_الخليج 365

تستضيف دولة الإمارات اجتماعات اللجنة الدولية المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية، التي تعتبر من أبرز أنشطة اللجان التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM" الذي يشرف ويتابع أنشطة المترولوجيا على مستوى العالم.



يشارك في الاجتماعات التي تنظمها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" - 40 مسؤولا من مختلف أنحاء العالم، للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعقد في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري في دبي على مدى ثلاثة أيام.

وتعد استضافة الإمارات للحدث تاريخية، كونه اللقاء الأبرز الذي يعتبر أكبر تجمع لعلماء القياس في العالم، حيث يضطلع بوضع استراتيجيات لتطوير علم المترولوجيا والأبحاث الدولية المتخصصة، التي تدعم قطاعات اقتصادية وإنتاجية مهمة، مثل الصناعة والإنتاج والمجالات الكيميائية والكهربائية، حيث يشارك فيه رئيس المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، ورؤساء المعاهد الوطنية في أوروبا وآسيا والأمريكتان وإفريقيا، فضلا عن التجمع الخليجي للمترولوجيا.

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وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام "مواصفات"، الجهة المستضيفة والمنظمة للفعالية، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي تعكس القدرة والحرص على جعل بلادنا منصة انطلاق عالمية للأفكار والرؤى التطويرية للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتنوعة عالميا، حيث وافقت اللجنة الدولية المشتركة في اجتماعها رقم 39 المنعقد في باريس على عقد الاجتماع الـ41 في دولة الإمارات، وكان تصويت الأعضاء فيما يشبه إجماعا على ذلك، نظرا للسمعة الدولية الطيبة التي تتمتع بها بلادنا.

وأضاف: "نسعى ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 أن تكون الإمارات عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية لأكثر من ملياري نسمة، ونحن في فريق عمل حكومة دولة الإمارات نبذل جهدنا للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بتشجيع البحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسة والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كذلك فقد انضمت الدولة رسميا إلى اتفاقية المتر الدولية، كما أن بلادنا تعتبر من أوائل الدول المنضمة في عضوية كاملة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس".

وتابع: "وكوننا نستضيف أكبر تجمع لعلماء القياس في العالم، في إمارة دبي، لاشك في أن هذا "العصف الذهني الدولي" سيفرز نتائج إيجابية تدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتعزز بيئة الأعمال، وينعكس إيجابا على توحيد الجهود في سبيل تسهيل التبادل التجاري وحركة السلع والبضائع والمنتجات حول العالم، حيث سيناقش العلماء على مدى ثلاثة أيام سير عمل برامج المقارنات البينية التي ينظمها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM، بما يسهم في رفع إمكانيات الدول الأعضاء في التجمعات الإقليمية".

من جهتها، أكدت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في "مواصفات"، أن استضافة دولة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع مجلس الجودة والمطابقة، ولأول مرة في المنطقة حدثا بهذه الأهمية ينعكس إيجابيا على الدولة كمركز علمي في مجال القياس الذي يدعم الإبداع والابتكار، علما بأن بعض المشاركين في الاجتماع هم علماء في مجال الفيزياء والكيمياء، وبعضهم قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء أو الكيمياء.

وأضافت زينل: "سيبحث المشاركون آليات تطوير قدرات إمكانيات القياس الوطنية في البلدان المشاركة، من خلال تنظيم برامج مقارنات بينية في مجالات القياس المختلفة"، لافتة إلى أن دولة الإمارات تتولى حاليا رئاسة وأمانة معظم اللجان الفنية الخليجية التي يمثلها مجلس الجودة والمطابقة التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات وكفاءات بشرية وفنية متميزة، ولما تمتلكه الدولة من مختبرات معايرة تضاهي أفضل المختبرات العالمية في مجالات القياس والمعايرة".

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تنسيق الأنشطة على مستوى الهيئات الإقليمية المترولوجيا على نتائج الفحص والمعايرة والثقة بالاعتراف بشهادات المعايرة والقياس حسب متطلبات اتفاقية الاعتراف المتبادل، ووضع سياسة موحدة للهيئات الإقليمية للمترولوجيا لعملية القبول بنتائج الفحص والمعايرة من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل "CIPM MRA".