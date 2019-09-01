شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو جميع مواطنيها في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.
وأكدت وزارة الخارجية -عبر بياناً بثته وكالة أنباء البحرين- على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.
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