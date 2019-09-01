تركيا توقف 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أنقرة

حيد الجيش التركي 5 مسلحين من حزب «العمال الكردستاني» في غارات جوية، شمال العراق، طبقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء أمس.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، شن غارات على مواقع الحزب في مناطق «متينا» و»أفاشين باسيان» و»كارا»، في إطار العمليات المتواصلة ضد عناصر الحزب شمال العراق.

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وأضافت الوزارة أن الغارات التي استهدفت مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة تابعة للحزب، أسفرت عن تحييد 5 مسلحين.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع الحزب جنوب شرق البلاد وشمال العراق منذ يوليو 2015، عندما استأنف الحزب تمرده وهجماته ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا «حزب العمال الكردستاني» على أنه منظمة إرهابية انفصالية.

وتستخدم السلطات التركية كلمة «تحييد» في البيانات للإشارة إلى الذين استسلموا أو قتلوا أو أسروا.