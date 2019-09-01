الإمارات تقر إجراءات حازمة لمنع العبث على منصات التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قررت حكومة دولة الإمارات أمس اتخاذ إجراءات «لضبط وسائل التواصل الاجتماعي».

وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته «توجيه المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا».

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وكان نائب رئيس الإمارات بعث برسلة للمجتمع أمس قال فيها «لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب»، وأضاف «العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها».

وأكمل «سمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين، لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم»، وأكد أن صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

من جانبه، قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد في تغريدة له أمس «التغريد من أجل الوطن، يزيده ولا ينقصه، يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه»، وأضاف عبر توتير تعقيبا على رسالة نائب رئيس الإمارات «التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة، نؤديها بأخلاق عالية، وبعقلانية تعكس تحضرنا، بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب».