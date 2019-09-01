البعثة الأممية بليبيا: لن يفلت الجناة من العقاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس، أن استهداف مطار معيتيقة في طرابلس تهديد لأرواح المسافرين المدنيين، ولن يفلت الجناة من العقاب.

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وبحسب بيان للبعثة تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه فقد «تمكن فريقها من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، مما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها». وأدانت البعثة هذا الهجوم الذي قالت إنه «أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء، ويشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت».

وطالبت البعثة بـ»الوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية»، وتابعت بالقول «تعد هذه المرة السابعة، منذ أواخر يوليو 2019، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس».

وتقوم البعثة بتوثيق هذه الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات.