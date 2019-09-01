بنس يدعو الحلفاء إلى الحفاظ على وعودهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - وارسو
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمس، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية، إن الولايات المتحدة سوف تواصل دعوة حلفائها للوفاء بتعهداتهم المشتركة عندما يتعلق الأمر بالدفاع.
وقال بنس في وارسو، حيث تقام المراسم «سوف تواصل أمريكا وبولندا الوقوف مع جميع حلفائنا من أجل دفاعنا المشترك. وسوف تواصل أمريكا وبولندا أيضا دعوة حلفائنا للوفاء بالوعود التي قطعناها لبعضنا البعض».
وقال بنس «يعرف الشعب الأمريكي والشعب البولندي أن التحالف القوي بين الدول الحرة والقوية والمستقلة هو أفضل دفاع عن حرياتنا، الآن ودائما».
وطالبت الولايات المتحدة مرارا بأن يستثمر أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) المزيد من الأموال في الدفاع للوفاء بتعهد عام 2014 بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي.
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