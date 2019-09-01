السيسي من الكويت: أمن الخليج ومصر لا يتجزأ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس على أن أمن الخليج العربي والأمن المصري لا يتجزآن.

وأعرب في ختام زيارته للكويت أمس عن اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع الشعبين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

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من جهته، رحب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح بزيارة الرئيس المصري، معربا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبا، ومشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وأكد أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، مشيدا بدورها المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وغادر السيسي والوفد الرسمي المرافق له الكويت أمس بعد زيارة استمرت يومين، وهي الزيارة الثالثة منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014.

وأعلنت الكويت أن الزيارة جاءت بناء على دعوة من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.