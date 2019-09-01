إلقاء مواد إسرائيلية حارقة على لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت
أفاد الجيش اللبناني بأن طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة جنوب البلاد وألقت مواد حارقة ما أدى إلى نشوب حريق.
وقالت قيادة الجيش اللبناني: «خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الساعة 11,15 اليوم الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وألقت مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق».
وتخرق إسرائيل أجواء لبنان ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.
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