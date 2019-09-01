السعودية تغيث 1700 يمني في حجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 499 سلة غذائية، تزن 36 طنا و926 كجم، في قرى الطينة وبني فائد والجعدة والتنابكة بمديرية ميدي في محافظة حجة، استفاد منها 1,700 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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