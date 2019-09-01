المالكي: استهدفنا موقعا عسكريا وليس سجنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف سجن في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مؤكدا أن الموقع الذي تم استهدافه عسكري تابع لميليشيات الحوثي الإرهابية ويبعد 10 كلم عن ذمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان أمس «إن الموقع الذي تم استهدافه في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، موقع عسكري، وليس سجنا كما ادعت ميليشيات الحوثيين»، وأوضح أن عملية الاستهداف في ذمار «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين».

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وذكر التحالف في بيان بثه التلفزيون السعودي، أنه دمر موقعا لتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ في مدينة ذمار، مؤكدا أن «ميناء الحديدة لا يزال النقطة التي يستخدمها الحوثيون للحصول على الأسلحة»، مشيرا إلى أن «تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني».

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق أمس سقوط 50 قتيلا و100 جريح بقصف شنته مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على سجن للجماعة في محافظة ذمار، وسط اليمن.

وزعم الحوثيون أن القصف تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى من السجناء.