مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات الحوثي بالبداح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية عبس، التابعة لمحافظة حجة.

وأكد موقع سبتمبر نت الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات أدت إلى تدمير غرفة عمليات لميليشيات الحوثي الإرهابية بمنطقة البداح بالكامل، إضافة إلى مصرع قيادي ميداني وجرح عدد آخر.

من جهة أخرى صدت القوات المشتركة، المسنودة بالتحالف العربي هجوما عنيفا للميليشيات الحوثية الموالية لإيران على مواقعها داخل مدينة الحديدة، غرب اليمن.

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وأكد مصدر ميداني أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما عنيفا على مواقع القوات المشتركة باتجاه كلية الهندسة، ومستشفى 22 مايو، وشرق مدينة الصالح، ومنطقتي الجبلية والفازة ومزراع شرق مديرية التحيتا، واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة.

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل عمليات استهداف الأحياء السكنية في مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة كيلو 16 وشارع 7 يوليو وقرب مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، في خرق فاضح للهدنة الأممية في الحديدة.

على صعيد آخر طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للحد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في حق مدنيين في العاصمة الموقتة عدن ومحافظة أبين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

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