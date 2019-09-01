شكرا لقرائتكم إيران: هجوم حزب الله على إسرائيل "رد بالمثل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن هجوم حزب الله اللبناني على القاعدة الإسرائيلية هو رد بالمثل.

وحسب التصريحات التي نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، فإن المسؤول الأمني الإيراني تجاهل الدولة اللبنانية وقال إن "سياسة حزب الله تستند إلى الدفاع عن مصالح لبنان"، على حد قوله.

وتوترت الأوضاع في لبنان بعد هجوم لحزب الله بالصواريخ استهدف قاعدة عسكرية ومدرعات في منطقة قريبة من الحدود، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أن "الجولة الأخيرة من القتال" مع حزب الله قد انتهت.

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي كولونيل جوناثان كونريكوس للصحافيين، الأحد، إن مقاتلي حزب الله أطلقوا صاروخين أو ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن نيران حزب الله تسببت في أضرار بالقاعدة وأصابت سيارة إسعاف عسكرية، لكن لم يسقط قتلى أو جرحى في الجانب الإسرائيلي.

وذكر كونريكوس أن إسرائيل ردت بإطلاق حوالي 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصدر إطلاق النار.

وقال إن "الأحداث التكتيكية" قد انتهت، لكنه أضاف أن "التهديدات الاستراتيجية" الأعمق التي يمثلها حزب الله لا تزال قائمة، وإن إسرائيل ما زالت تستعد لمزيد من القتال.