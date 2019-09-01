تطورات خطيرة في الحرب الإسرائيلية اللبنانية.. وجيش الاحتلال في حالة تأهب.. ويكذّب حزب الله

كتب: ضياء السقا

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأعمال القتالية الحالية مع حزب الله في لبنان انتهت فيما يبدو، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة تأهب.

وبحسب رويترز، قال الجيش الإسرائيلى، في بيان لع، إن جماعة حزب الله نفذت الهجوم والقوات الإسرائيلية ردت بنيران المدفعية وطائرات هليكوبتر.

وأكد متحدث جيش الاحتلال أن حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها ولكنه فشل في تحقيق الغاية التي كان يخطط لها، مشيرا إلى أن العملية كانت متمثلة بإطلاق بين 2: 3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات، على عكس ما أعلن الجانب اللبناني بسقوط قتلى وجرحى.

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية توقف القصف الإسرائيلى لأطراف قرى مارون الراس وعيترون ويارون جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن قيادة قوات اليونيفيل تجرى لمنع تصعيد وتيرة الوضع الأمني في الجنوب اللبنانى.

واندلعت الحرب في جنوب لبنان، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد تبادلهما القصف، الأحد.

ويأتي القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ردا على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود، بصاروخ كورنيت المضاد للدروع، أدى لسقوط قتلى وجرحى فى صفوف جنود الاحتلال.

وبرر حزب الله استهدافه للآلية الإسرائيلية بأنه ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

وفي سياق متصل، أكد الجيش اللبناني، أن رد فعل حزب الله، جاء عقب اختراق إسرائيل للأجواء اللبنانية بطائرة مسيرة وإسقاطها مواد حارقة في منطقة على الحدود، بين البلدين.

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وبحسب رويترز، قال الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان صوب بلدة إسرائيلية.

وفي أول رد فعل لها، استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة بلدات جنوب البلاد، منها مارون الراس، عيترون، ويارون، بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في إحراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة.

وأكد الجيش اللبنانى، أن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوى للبلاد اليوم وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران فى منطقة أحراج على الحدود.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أصدر أوامره، الأحد، للسكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء فى أماكن مغلقة وبفتح المخابئ فى المنطقة، وذلك بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية.

سعد الحريري يستغيث

من جانبه، طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التدخل لمواجهة التدهور المتسارع الذي تشهده الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل ومنع اندلاع حرب محتملة على لبنان.

وقال بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني إن الحريري أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل البلدين والمجتمع الدولي لوقف التصعيد ومواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

شاهد.. اللقطات الأولى من القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان