اللقطات الأولى من القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.. وسعد الحريري يستغيث

كتب: ضياء السقا

اندلعت الحرب في جنوب لبنان، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بعد تبادلهما القصف، الأحد.

ويأتي القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ردا على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية على الحدود، أدت لسقوط قتلى وجرحى فى صفوف جنود الاحتلال.

وبرر حزب الله استهدافه للآلية الإسرائيلية بأنه ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.

وبحسب رويترز، قال الجيش الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان صوب بلدة إسرائيلية.

وفي أول رد فعل لها، استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة بلدات جنوب البلاد، منها مارون الراس، عيترون، ويارون، بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في إحراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمرا حتى الساعة.

وأكد الجيش اللبنانى، أن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوى للبلاد اليوم وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران فى منطقة أحراج على الحدود.

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أصدر أوامره، الأحد، للسكان قرب الحدود مع لبنان بالبقاء فى أماكن مغلقة وبفتح المخابئ فى المنطقة، وذلك بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية.

سعد الحريري يستغيث

من جانبه، طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التدخل لمواجهة التدهور المتسارع الذي تشهده الحدود الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل ومنع اندلاع حرب محتملة على لبنان.

وقال بيان صادر من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني إن الحريري أجرى اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل البلدين والمجتمع الدولي لوقف التصعيد ومواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.

شاهد.. اللقطات الأولى من القصف الإسرائيلى على جنوب لبنان