أكد رئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "رد ​المقاومة​ بالعمق يكرس قوتنا وحقنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا ويؤكد التوازن في الردع والقوة ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: رد المقاومة بالعمق يكرس قوتنا وحقنا بالدفاع عن أرضنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.