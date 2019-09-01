قرداحي: يجب أن نتابع منحى 2019 بسبيل خفض العجز

أكد مستشار "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الاقتصادية ​شربل قرداحي​ أنه "يجب أن نتابع منحى 2019 بسبيل خفض ​العجز​"، مشيراً الى أنه "لدينا فرصة لان هناك دول صديقة أعطت تعهدات بمشاريع سيدر، للتمويل بـ 11 مليار، ونحن نريد أن نستثمر ب​البنى التحتية​ لأن الاستثمار فيها جدا منخفة".

وفي حديث تلفزيوني له، شدد قرداحي على "اننا نعيش حالة طوارىء مستمرة منذ 15 سنة، مررنا بظروف صعبة ومررنا بأزمة، واليوم نحن بمرحلة نشتد لنتخلص من الأزمة".

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