عزالدين والطبش وجمالي الى برلين للمشاركة في مؤتمر عن النساء والديمقراطية

غادرت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائبة ​عناية عز الدين​ ​بيروت​، الى العاصمة الالمانية ​برلين​، على رأس وفد ضم النائبتين ​رلى الطبش​ و​ديما جمالي​، وذلك للمشاركة في ​مؤتمر​ "النساء والديمقراطية" الذي تنظمه مؤسسة "كونراد اديناور" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والتطوير الالمانية، بحضور وفود من دول عديدة من ​العالم​.

وسيشهد المؤتمر جلسات بحث ونقاش حول الدور السياسي ​للنساء​ وتبادل خبرات في هذا المجال، وستلقي عز الدين كلمة في احدى جلسات المؤتمر وسيشارك الوفد في مختلف فعالياته على ان يعود الى بيروت الاربعاء المقبل.

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