نجم: التزكية هي شكل من اشكال الديمقراطية

اشارت نائبة رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية مي ابراهيم خريش إلى أن "الجميع مدعو للحكم على الاداء في التيار الوطني الحر"، معتبرة أنه "كنت ارغب ان يكون هناك مرشحا في مواجهة لائحتنا".
وفي حديث تلفزيوني رأت خريش أن "رئيس التيار الوزير جبران باسيل يتبع سياسة مد اليد بالاضافة الى التواصل داخل التيار".
من جهتها لفتت نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين نجم كتيلي إلى أن "التزكية هي شكل من اشكال الديمقراطية ومن الواضح أن هناك تأيدا واسعا لباسيل".
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