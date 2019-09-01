الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق

اعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ انها كثفت الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط بهدف تفادي التصعيد على الحدود في ​جنوب لبنان​ بعد استهداف ​حزب الله​ لآلية عسكرية اسرائيلية ورد ​الجيش الاسرائيلي​ بقصف قرى لبنانية محاذية للحدود.

وأكد الخارجية أن "​باريس​ تتابع التطورات بقلق"، لافتة الى أن "الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ تشاور مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ والرئيس الايراني ​حسن روحاني​ في الايام الاخيرة".



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