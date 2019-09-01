شمخاني: هجوم حزب الله على الجيش الإسرائيلي هو رد بالمثل

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني أن "هجوم حزب الله على الجيش الإسرائيلي هو رد بالمثل"، مشيرا الى ان "سياسة الحزب تستند إلى الدفاع عن مصالح لبنان".
وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان له، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها". ومن جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "اطلاق النار ردا على استهداف مواقع له من لبنان".
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