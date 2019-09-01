رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: الصواريخ استهدفت قاعدة ومدرعات عسكرية

أفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء نقلا عن ​الجيش الإسرائيلي​ بأن "​الصواريخ​ استهدفت قاعدة ومدرعات عسكرية".

وكان أعلن "حزب الله" في بيان له،​ أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

ومن جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي عن "اطلاق النار ردا على استهداف مواقع له من لبنان".