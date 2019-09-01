مقتل سبعة اشخاص في تحطم مروحية إسعاف في الفيليبين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



مانيلا: قتل سبعة اشخاص حين سقطت مروحية إسعاف في منتجع قرب العاصمة الفيليبينية الأحد، ما تسبّب بحريق كبير ودفع سكانا محليين للهرب، على ما أعلنت السلطات.

وعثرت السلطات على سبع جثث لكن يعتقد أنّ ثمانية اشخاص هم كل من كانوا في المروحية قتلوا في الحادث في مدينة كالامبا، على ما أفاد مسؤول الطوارئ المحلية جيفري رودريغيز وكالة فرانس برس.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد اصطدام المروحية بمبنى تصاعدت ألسنة اللهب منه فيما كان سكان يطلبون النجدة.

Advertisements

وقال رودريغيز "لا أحد نجا من هذا الحادث. نعتقد أنّ كل ركاب الطائرة قتلوا"، مؤكدا العثور على سبع جثث في الحطام.

وذكرت الشرطة أنّ شخصين اصيبا في الحادث تم نقلهما إلى المستشفى، لكنها لم تصدر أي بيانات عن حال اولئك الموجودين في المنتجع حيث سقطت الطائرة.

وقالت سلطات الطيران الفيليبينية إنّ ستة ركاب وطياريّن كانوا في الطائرة حين اختفت من شاشات الرادار على بعد 25 ميلا بحريا من العاصمة مانيلا.

