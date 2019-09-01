بابا الفاتيكان يتعرض لـ"موقف محرج".. ورجال الإطفاء يتدخلون

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty البابا فرنسيس

وبحسب ما نقلت رويترز، فقد قال البابا فرنسيس إنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو 10دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق فيالفاتيكان.

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وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".