البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس تعلن موعد ردها والأوعية الإدخارية البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أصدرت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، بيانا مشتركا اليوم الأحد، بمناسبة قرب موعد استحقاق الشهادات، للإعلان عن موعد رد قيمة أصل الشهادات، وباقة الأوعية الادخارية البديلة التي توفرها لحاملي شهادات قناة السويس، للإبقاء على هذه المدخرات داخل الجهاز المصرفي.

وقال البيان إن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، ستبدأ رد قيم شهادات قناة السويس، اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري وستحول قيمتها إلى حسابات العملاء.

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وأضاف البيان، الذي حصل عليه الخليج 365 من البنك الأهلي، أن البنوك المشاركة تسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

وذكر البيان أنه في إطار حرص البنوك المشاركة في طرح الشهادات على إرضاء عملائهم وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم، والعمل على التطوير الدائم للأوعية الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ليتناسب مع هذه الاحتياجات، فإنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة، حرصا منها على خدمة كافة شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء لعملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين، حيث تتيح لهم تلك البنوك الحرية في اختيار أفضل أساليب الادخار المتنوعة ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية، وحسابات التوفير ، والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة وتتنوع دورية صرف العائد بها ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي ، ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الألى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.

وكانت البنوك الأربعة المشاركة في طرح شهادات قناة السويس التي كانت تستهدف تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، جمعت ٦٤ مليار جنيه، وبلغ عدد المكتئبين في الشهادات نحو 1.1 مليون عميل في ثمانية أيام.